General Electric : les comités de groupe Europe interpellent les députés européens

En septembre 2020, GE employait 57 500 personnes en Europe, selon ces représentants du personnel. Près de 17 000 sont dans sa branche Power (gaz, nucléaire, conversion de puissance) et 14 500 dans sa branche renouvelable (éolien, hydro, réseaux). En France, ce sont plus d’un quart des effectifs qui ont été supprimés sur cette période (notre article).

« Nous souhaitons porter à votre attention nos préoccupations concernant les actions de GE depuis son acquisition de la division énergie d’Alstom en 2015 et les implications que cela a, non seulement pour les travailleurs de GE Power, mais aussi et surtout pour la capacité́ du marché́ européen de l’énergie à répondre aux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés », écrivent les six signataires dans ce courrier, que Le Trois a pu consulter.

Depuis le rachat d’Alstom, ce sont six restructurations qui ont été organisées en Europe. Ils estiment qu’aux 15 000 emplois directs supprimés, autant l’ont été chez les sous-traitants et fournisseurs « tous essentiels au développement du marché unique de l’énergie et à la nécessaire transition énergétique vers un avenir moins pollué par le carbone », écrivent-ils. Ils dénoncent une stratégie basée sur une « rentabilité à court terme au détriment des investissements et d’une vision industrielle capable de relever les défis énergétiques », poursuivent-ils.