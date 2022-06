General Electric : les grévistes laissent sortir une turbine à gaz

En début de semaine, une médiation avait été entamée par les services de l’État du Territoire de Belfort. Les salariés avaient réclamé 5 000 euros de prime, une prime à la sortie de chaque équipement et l’embauche des intérimaires qui le souhaitent avant la fin de l’année. La direction avait accepté une prime, pour tout le monde, de 150 euros, qui s’ajoutait aux 1 200 euros de primes obtenues au mois de janvier. Pas plus. « Ce n’est pas la peine d’ouvrir les négociations pour 150 euros. C’est terrifiant », dénonçait alors Laurent Santoire. D’abord allégé, le blocus avait été renforcé. « De gros efforts ont été consentis depuis janvier », replace, de son côté, une source proche de la direction, qui n’a toutefois pas les éléments pour répondre sur la différence concernant la prime obtenue par les cadres et non pas par les ouvriers et qui a motivé ce conflit, la semaine dernière.

Si le ton semble ferme du côté de General Electric, il existe, selon nos informations, des canaux de communication ouverts. « Le fil du dialogue n’a jamais été rompu, note un observateur du dossier. Il y a des moments de tension, mais on arrive toujours à se parler. Il faut juste savoir qui parle. » Et de poursuivre : « Dans le groupe General Electric, il y a des approches différentes du dossier. » On n’a pas les mêmes velléités en fonction des échelons de direction en France, en Europe ou à l’échelle mondiale, ni en fonction de ses besoins opérationnels. Et que de ces différentes postures peut aussi naître la possibilité d’un retour autour d’une table. « Il a dit que ce n’était pas possible. Son voisin a dit que c’était nécessaire », philosophe un salarié, fin connaisseur du dossier.