General Electric : la direction assigne deux syndicalistes de la CGT au tribunal

La société demande au juge de faire « cesser le trouble manifestement illicite constitué par des actes dépassant l’exercice normal du droit de grève ». Puis d’écrire dans l’assignation : « La société, qui est désorganisée du fait de l’exercice illégal du droit de grève et ne peut plus mener ses opérations, voit ses intérêts gravement menacés. » La direction « sollicite [donc] la levée de telles entraves et l’expulsion immédiate des défendeurs et de toutes autres personnes contrevenantes, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ».



Face à cette situation, un salarié de s’interroger face à l’assignation des leaders syndicaux : « Qui va nous défendre demain ? » Et de poursuivre : « Je crains que l’on n’ait plus le droit d’ouvrir sa gueule pour dénoncer une injustice ! » Un autre se demande si cette démarche judiciaire n’est pas prévue depuis le départ par la direction et regrette « une pièce de théâtre ». Et un syndicaliste de relever : « L’assignation est une chose, le conflit une autre. » Les grévistes n’ont pas forcément envie de lâcher. Et on observe depuis vendredi que certains d’entre eux sont prêts à durcir encore le ton. La tension est palpable. La colère, forte.