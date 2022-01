General Electric : cette hausse de 20 % d’un haut salaire qui irrite les syndicats

22 500 euros. C’est la paie mensuelle perçue par le plus haut salaire de General Electric Steam Power System, qui regroupe l’activité nucléaire du géant américain, rachetée à Alstom en 2015 et bientôt revendue à l’énergéticien français EDF. Salaire mensuel hors prime rappellent plusieurs organisations syndicales. C’est une donnée mal caviardée – donc initialement cachée – présente dans un document relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO), que Le Trois a pu consulter.

Ce n’est pas le salaire mensuel qui irrite plusieurs représentants syndicaux. C’est l’augmentation constatée en un an. « De 20 % », s’indigne Jean Bérillon, délégué syndical à Sud Industrie. « Et on nous parle de modération », s’emporte-t-il. « Pourquoi faut-il se serrer la ceinture alors que d’autres s’accordent grassement des augmentations, mais qu’ils n’en accordent pas aux autres ? » questionne-t-il, énervé. Même son de cloche du côté de la CGT. « La direction fait état de difficultés et demande à l’ensemble des organisations syndicales, car nous sommes dans une période compliquée, de faire des efforts », regrette Laurent Santoire. Pour lui, l’augmentation de 20 %, que les organisations syndicales ont observé en comparant le plus haut salaire de l’année dernière avec celui de cette année « est une récompense pour avoir été acteur de la vente qui va rapporter 1 milliard d’euros aux actionnaires de GE, sans passer par la case investissement, et pour la gestion du PSE qui a permis d’assainir un bilan financier quitte à fragiliser l’outil industriel. »

« Ce qui me frustre le plus, complète Saïd Bersy, de la CGT, c’est le chantage et le manque de respect, historique, des instances représentatives du personnel. » Le ras-le-bol s’entend dans la voix du délégué syndical. « On ne nous consulte plus. On ne nous invite plus. » En témoigne un nouveau courrier adressé ce vendredi aux salariés de l’établissement Thermal manufacturing Belfort (TMB), qui, dans cette entité nucléaire, fabrique la turbine Arabelle et les alternateurs. C’est l’établissement qui comprend la plus grande part d’ouvriers de l’entité.