General Electric : Bruno Le Maire refuse la table ronde

« On ne peut que déplorer qu’il ne veuille même pas venir », regrette Laurent Humbert, délégué syndical CFE-CGC. « Ne pas vouloir écouter nos arguments, c’est vraiment regrettable », ajoute-t-il. « C’est d’autant plus dommage de ne pas accepter de venir voir des amis », glisse-t-il, amer. Bruno Le Maire avait en effet déclaré dans la presse qu’il n’avait que des amis à Belfort. « Nous sommes profondément révoltés de la désinvolture du ministre, qui balaie du revers de la main, à la fois un plan social, un rachat stratégique, mais plus généralement le devenir de la filière », tance pour sa part Laurent Santoire, délégué syndical CGT. « Il ne se contente pas de mépriser l’assemblée du personnel qui a mandaté ses représentants pour obtenir cette table ronde, mais c’est aussi une faute démocratique quand une Région, un Département et une agglomération se sont unis d’une même voix pour obtenir ce temps démocratique », ajoute-t-il. Et de dénoncer : « Le refus vaut camouflet à la démocratie. »

Les élus maintiennent leur demande de moratoire du plan social dans cette branche de General Electric. « De ce moratoire dépend la pérennité de l’activité à Belfort et de la souveraineté énergétique française », écrivent les élus. « Dans le cadre du rachat potentiel de cette activité par un consortium français, il est indispensable que les compétences soient conservées afin de capter l’ensemble du savoir-faire en termes de conception, de fabrication et de maintenance dans les domaines du nucléaire, de l’intégration et des centrales clé en main », ajoute le communiqué des élus.

Jeudi matin, les représentants du personnel ont prévu une mobilisation, depuis la porte des Trois-Chênes. Ils doivent accompagner la sortie d’un rotor de turbine, destiné à la construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C, en Angleterre. Le CGT du site d’Alstom a appelé à rejoindre ce mouvement. Elle appelle « à soutenir les camarades de GE », glissant que sa situation n’est pas plus enviable et que la pérennité de Belfort est « menacé ». La réponse du ministre ne devrait qu’attiser la colère des manifestants.