GE : l’intersyndicale écrit à Bruno Le Maire et demande une table ronde

Selon l’intersyndicale, le plan social met à mal la réalisation de plusieurs projets. La potentielle construction de 6 nouveaux EPR, réacteurs nucléaires de troisième génération, et la poursuite du projet d’Hinkley Point C, en Angleterre, en sont les parfaits exemples. Et pour elle, la décision de General Electric de lier cette suppression de postes à la volonté d’arrêter les projets charbons n’est qu’un prétexte. “La conversion progressive des équipes du Charbon vers l’îlot conventionnel nucléaire est largement avancée. Nos équipes travaillent encore marginalement sur les dernières commandes Charbon enregistrées. Notre carnet de commandes nucléaire neuf représente environ six années de chiffre d’affaires, et le chiffre d’affaires prévisionnel de notre société n’est pas impacté par le plan, donc pas impacté par la sortie du charbon, ni d’ailleurs par les réductions d’effectifs prévues”, expliquent-ils.