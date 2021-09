GE : une motion du conseil départemental en faveur d’un rachat par EDF

C’est un « Oui » général qu’ont formulé les élus, en faveur de la reconstruction d’une filière énergétique nationale pour l’ensemble des élus du Territoire de Belfort. « Le retour de la turbine vapeur (et notamment nucléaire) dans le giron national est un scénario que le Département du Territoire de Belfort entend soutenir pour plusieurs raisons », peut-on lire dans la motion. Les raisons listées sont celles d’une « indépendance nationale dans les domaines de l’énergie et de la défense », d’une assurance de « la maîtrise des métiers et savoir-faire pour garantir la sécurité des installations » et enfin la garantie d’une « transition énergétique sous l’impulsion de la puissance publique ».

La motion évoque les conséquences « désastreuses » qu’on eut la vente de la branche énergie d’Alstom à General Electric en 2015 et tout particulièrement pour Belfort. Une vente qui a causé « la perte de plusieurs milliers d’emplois en France, dont plus d’un millier à Belfort », reprécise la motion. « Le Département du Territoire de Belfort appelle donc de ses vœux la reprise en main de notre industrie de l’énergie par la France et souhaite voir aboutir favorablement les négociations engagées par EDF », argue la motion.