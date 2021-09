Belfort : la politique de protection de l’enfance enflamme le conseil départemental

Il est 11 h. Ce jeudi. Marie-France Cefis, conseillère départementale déléguée à la famille se lance dans la lecture du rapport sur le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance. Selon ce rapport, le Département a consacré près de 15 millions d’euros sur sa politique de prévention et de protection à l’enfance entre 2017 et 2021. Avec, pour principal enjeu, celui de renforcer la prévention précoce et le repérage des enfants en situation de danger pour assurer une meilleure prise en charge.

Florian Bouquet, président du conseil départemental, a félicité la venue de ce rapport qui tombe « parfaitement en adéquation avec les demandes du secrétaire d’État Adrien Taquet qui a présenté les contours d’une stratégie nationale autour de la prévention et de la protection de l’enfance ». Des félicitations qui ont fait bondir l’opposition. Samia Jaber a tenu à rappeler les nombreuses difficultés rencontrées dans les différents lieux d’accueil des personnes dans le besoin sur le Territoire et notamment dans les maisons d’enfants à caractère social (MECS). « Nous connaissons la difficulté avec les MECS sur l’accueil des enfants. Nous arrivons au terme de ce schéma en 2021. Il nous faut revoir la politique de protection de l’enfance et faire face à notre difficulté de faire venir des assistants familiaux. Il y a un grand malaise autour de tous ces métiers », a argué Samia Jaber. Avant de rappeler que « les éléments, et notamment ce qui s’est passé à la Villa des Sapins, nous invitent à mettre en place un audit externe sur les structures qui accueillent des enfants. Il ne faut pas attendre les pompiers pour éteindre le feu. Il faut plus de prévention ». Bastien Faudot a défendu, lui aussi, cette idée en insistant que « ces audits seront l’occasion de faire de la prévention. Nous avons un devoir de regard pour évaluer que tout se passe bien avant qu’il y ait des incidents ». Des propos qui ont été rejetés par le président du Département.

Pour rappel, l’année dernière, le Département avait coordonné une action pour transférer la gestion de la maison d’enfants à caractère social de la Villa des Sapins à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA) à la suite d’un rapport dénonçant la défaillance de l’association Servir (voir notre article).