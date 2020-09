GE pourrait annoncer aujourd’hui 764 nouvelles suppressions de poste

Dans le décompte des suppressions d’emplois, Belfort pourrait être touchée à hauteur de 146 postes. La direction de General Electric n’a pas démenti. «Les divisions GE Grid Solutions et GE Hydro Solutions sont chacune confrontées à une dynamique de marché complexe et génèrent des pertes financières importantes », cite notre confrère, qui a sollicité la direction de l’entreprise. La bombe lancée par Libé, nul doute que confirmation, précisions et réactions se succèdent aujourd’hui.