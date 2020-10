GE : les syndicats appellent à manifester le 24 octobre

« Pour EDF, c’est l’évènement de la décennie », constate Matthieu, représentant du personnel, non syndiqué, chez General Electric Hydro. La semaine dernière, on a inauguré la centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet, en Isère. « Pour EDF, c’est la fin d’ un chantier titanesque qui aura duré dix ans et coûté 400 millions d’euros. Le plus important d’Europe dans le domaine de l’hydroélectricité », écrit Le Parisien. En parallèle, General Electric entame un nouveau plan social dans son activité hydro en France. « Alors qu’il y a un marché potentiel en France », estime Matthieu, qui souhaite conserver l’anonymat quant à son nom de famille. Autour de la rénovation des équipements. Et autour d’un plan d’investissement. Car les techniques hydroélectriques sont les seules méthodes qui permettent, aujourd’hui, de stocker de l’énergie à grande échelle et de fabriquer ensuite de l’électricité. « Le marché a un potentiel fort dans 10 à 20 ans », souffle-t-il. Alors que le site de Belfort de GE Hydro est voué à fermer avec ce nouveau plan social, Matthieu estime à rebours qu’il faudrait investir et « renforcer Belfort ». « Il est indispensable que les politiques et les industriels redéfinissent les priorités ».