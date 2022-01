GE-EDF : « De nombreuses interrogations » regrette la CFDT

« Les métiers GE de centrale nucléaire (turbine, alternateur, auxiliaires…) sont caractérisés par des compétences pointues, nécessairement forgées dans l’expérience et la durée. » Dans une communication commune, les délégations CFDT de l’entité nucléaire de General Electric, d’EDF et de Framatome rappellent l’enjeu du maintien des effectifs et des compétences dans la perspective du rachat, par EDF, de l’activité nucléaire du conglomérat américain, acheté à Alstom en 2015. La communication met en garde contre un scénario « Faillite Areva », « qui s’est traduit par une hémorragie de compétences ». Surtout, la CFDT attend « des garanties sur l’avenir par un cap stratégique clair » et rappelle l’État à ses responsabilités, « en termes de réussite industrielle et d’emplois ». Ce rachat ne concerne pas que la France, rappelle aussi la CFDT. « Des sites GE hors France ont déjà été jugés stratégiques pour la cohérence de l’activité », poursuit le syndicat, dont Rugby en Angleterre et Sanand en Inde, comme nous le dévoilions dans Le Trois il y a quelques semaines (relire notre analyse).

Côté industriel, la CDFT insiste sur la nécessité de programmer des investissements « pour permettre de retrouver de la compétitivité, combler le retard pris sur la R&D et maintenir les compétences dans cette filière industrielle stratégique, en cohérence avec la réduction des émissions de CO2 ». Dans ce cadre, elle émet un point de vigilance sur l’importance de « renforcer » l’activité Services pour garantir des rentrées de trésorerie régulières. L’activité est plus rentable, marquée par une réactivité plus forte que les projets neufs, soumis à la volonté politique.