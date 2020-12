GE : des élus du Grand Belfort veulent déclencher une procédure judiciaire

Si la gauche belfortaine n’a pas déposé une motion commune sur l’implantation d’Amazon a l’Aéroparc de Fontaine, à l’occasion du conseil communautaire du Grand Belfort, ce lundi 14 décembre, elle a par contre formulé un vœu commun pour déclencher une procédure judiciaire à l’encontre de l’État français et de General Electric, en s’associant notamment avec le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Une attitude motivée notamment par le nouveau plan social annoncé chez Steam, et dont Le Trois en révélait les contours dès le 26 novembre.

Ce vœu s’appuie sur le contrat signé en novembre 2014 entre l’État français et General Electric. Un contrat qui prévoyait notamment la création de 1 000 emplois et « la consolidation et le développement de la filière de turbine à gaz de l’ensemble du groupe GE à Belfort », rappelle le vœu présenté. Des engagements non respectés par General Electric et que le Gouvernement ne fait pas respectés non plus. Le document s’étonne également de l’inaction des « élites françaises », relevant que « l’État français avait connaissance, selon Olivier Marleix (président de la commission d’enquête parlementaire), des difficultés d’Alstom dès 2012, puisqu’une étude à hauteur de 229 000 euros avait été commandée ». « L’Élysée s’était saisie de la question dès 2012. Un rapport avait été commandé au cabinet AT Kearney par le biais de l’agence des participations de l’État et commandée par Emmanuel Macron, alors secrétaire général de l’Élysée », note le document.

Ce souhait (à retrouver en intégralité ci-dessous) revient aussi sur une motion adoptée par toutes les composantes politiques pour s’étonner des nouveaux plans sociaux engagés à General Electric depuis la rentrée. « L’État ne prend pas ses responsabilités », a estimé Mathilde Regnaud-Nassar, du collectif En commun pour Belfort, conseillère municipale d’opposition et conseillère communautaire.