Amazon : petite leçon de tactique politique au Grand Belfort

« Le seul débat, c’est l’emploi », insiste Florian Bouquet, président du conseil départemental. Et celui-ci rappelle que les plateformes offrent des débouchés professionnels aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Ian Boucard (LR) rappelle qu’il y 12 912 demandeurs d’emplois dans le Territoire de Belfort (source Insee, au 31 mai 2020) et que 22 % sont des employés non qualifiés. On ne lutte pas « contre la précarité en multipliant les aides sociales », estime-t-il. Dans la motion, Bastien Faudot et Samia Jaber rappellent que « l’activité́ économique n’est pas positive par principe » et invitent à veiller « à l’intérêt général de notre territoire ». « Le monde d’Amazon, c’est le monde du moins-disant social », interpelle également Samia Jaber, qui demande plus de cohérence entre le soutien aux commerces de centre-ville et l’implantation d’Amazon. « Le débat sur l’emploi est totalement biaisé, a regretté Mathilde Regnaud-Nassar. Il n’y a qu’à regarder la taille des parkings pour savoir qu’il n’y a pas 1 000 emplois. »