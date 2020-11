Frédéric Barbier et Denis Sommer appellent « à la responsabilisation de tous les élus »

« La France est aujourd’hui confrontée à cette deuxième vague tant redoutée qui d’après les épidémiologistes risque d’être beaucoup plus virulente et dangereuse que la première, au regard de la progression très rapide de la circulation du virus sur une très grande partie du territoire. Cela est vrai pour toute l’Europe », écrivent-ils, pour rappeler les raisons du confinement. « Ces règles ont été érigées en essayant de trouver le plus juste équilibre entre protéger l’ensemble de la population, notamment les plus fragiles et préserver nos soignants et notre système de santé ainsi que notre économie », justifient Denis Sommer et Frédéric Barbier.

Les deux députés disent entendre les petits commerçants et « leur légitime inquiétude ». « Des mesures pour plus d’équité seront prises de façon imminente en interdisant la vente de produits qui ne sont pas de première nécessité par la grande distribution », garantissent-ils finalement. « Nous sommes fiers de ces mesures de protections et nous savons que le gouvernement saura ajuster les dispositifs comme il a su le faire lors de la première vague », terminent les deux élus de la majorité.