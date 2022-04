François Hommeril (CFE-CGC) : « Ceux qui ont le plus d’intérêt pour l’entreprise, ce sont les salariés »

« Ceux qui ont le plus d’intérêt pour l’entreprise, ce sont les salariés », ajoute François Hommeril. Ils connaissent « les forces », « les faiblesses » et « les capacités » de l’entreprise. « Dans cette perspective, c’est de la responsabilité syndicale de nos militants que d’ouvrir des perspectives à l’entreprise », confie le président de la CFE-CGC, en évoquant notamment l’initiative d’Apsiis (lire ci-dessus). Il attend du politique de suivre ces initiatives. « Le discours politique a changé sur l’avenir industriel. Ce n’est pas rien, acquiesce François Hommeril. Mais le discours est une chose, la réalités et les moyens [alloués] en est une autre. »

François Hommeril cite par exemple les efforts à faire dans la recherche publique. Elle représente 2,21 % (Insee, 2017) du PIB. Si elle est au-dessus de la moyenne européenne (2,06 %), elle est loin de l’objectif fixé par l’UE à 3 % remarque le président de la CFE-CGC. L’Allemagne dépense 3,02 % de son PIB dans la recherche, la Suède 3,4 % et la Corée du Sud 4,6 % (en 2020). « Pour atteindre les 3 %, il manque 20 milliards d’euros par an », calcule François Hommeril. Et il les a trouvés ces 20 milliards. « Au lieu de mettre 20 milliards d’euros dans le CICE, qui ont dopé les marges [des entreprises]… » souffle-t-il. Surtout qu’en 2021, comme il le rappelle, jamais les entreprises n’ont enregistré autant de marges (lire ici). « Stop à ces entreprises qui ne font que couiner, blâme François Hommeril, avant de conclure : Les dispositifs qui fonctionnent, ce sont les dispositifs sophistiqués et conditionnés »