Foussemagne : à l’aube de la rentrée, la difficulté de fournir tous les clients en pellets 

« Je suis malheureux de devoir chasser les clients », expose le gérant du magasin Sivac, localisé à Foussemagne. Le propriétaire, Jean Coulon, tient son affaire depuis 2012. Il vend une large gamme de poêles et de chaudières. Aussi, il est l’un des plus importants distributeurs de pellets (aussi appelé granulés de bois) dans le nord Franche-Comté et se fournit chez la société allemande Ante. « C’est la première année que je vois une telle catastrophe », déplore-t-il. Même s’il n’a pas été en contact avec le maire de Foussemagne pour des questions de commande groupée, il relève les mêmes points de tension : il est extrêmement difficile de fournir ou d’être fourni sur de grosses commandes et de fixer un prix. Cette année, il lui est impossible de livrer de nouveaux clients. Il en refuse 5 à 10 par jour. Seuls ceux ayant acheté des équipements chez lui peuvent être livrés, et encore. Face aux pénuries, il se voit obligé de rationner ses clients. 1 palette maximum par foyer.

Plusieurs problèmes se posent. La difficulté de s’approvisionner. Et le prix auquel est vendu le combustible. L’an passé, Jean Coulon vendait son sac de pellets autour de 4 euros. « Aujourd’hui, nous serons minimum à 12 euros. Depuis juin, il y a eu une augmentation de 350 euros par tonne », raconte le gérant. Il en décrypte les causes : « Il y a un an, le prix du bois a explosé. Automatiquement, les granulés augmentent cette année.» Il explique aussi cette hausse du prix par l’augmentation du prix de l’électricité et des hausses du carburant : « Cela se répercute sur les coûts de fabrication et de transport », décrypte le professionnel.

A côté de ses hausses, il doit batailler pour trouver le combustible en quantité. « Comme le gaz a explosé, beaucoup de pays, comme la Hollande, ont commencé à se fournir en masse en pellets. Nous n’y aurions jamais pensé auparavant », explique-t-il, songeur. Selon un site allemand spécialisé, de plus en plus de ménages européens – en particulier en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche – sont passés au chauffage à pellets au cours de l’année 2021. « Ainsi, les ventes de chaudières à pellets ont augmenté de 40 pour cent en Allemagne, de 45 pour cent en Suisse et même de 51 pour cent en Autriche », sur l’année 2021, décrypte le site.

De 5 000 tonnes livrées l’an passé, Jean Coulon ne pourra cette année fournir qu’environ 2 000 tonnes. Le gérant s’inquiète des réactions des clients. Si pour le moment, les clients ne pensent pas forcément encore à leurs achats de pellets, la rentrée arrive vite. « Et à ce moment-là, il risque d’y avoir un problème.» Il craint ne pas pouvoir assurer des livraisons suffisantes pour passer l’hiver. « Si l’hiver est froid…», glisse-t-il, songeur, redoutant des réactions violentes de la part des acheteurs.