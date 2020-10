Transports : pourquoi pas un RER à Besançon ou Mulhouse ?

« Les métropoles à fort potentiel sont celles qui connaissent les plus forts enjeux en termes de population et de croissance démographique, de dynamique de création d’emplois et de flux des déplacements pendulaires », écrit la société publique, citant Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Nice/Côte d’Azur, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Parmi celles-ci, « Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Nice et Grenoble bénéficient déjà de véritables projets », pointe-t-elle, citant aussi des frémissements à Lyon, Rennes et Nantes. Pourraient également être intéressées Dijon, Montpellier, Rouen, Toulon et Tours, de même que d’autres agglomérations comme Angers, Le Mans, Besançon, Chambéry ou Reims et aussi les zones transfrontalières de Nancy-Metz-Luxembourg, Bâle-Mulhouse et de la côte basque.

Ces projets exigeant « un immense effort », notamment financier, il faudra procéder par étapes, selon SNCF Réseau qui se projette au-delà de 2030. Les « étoiles ferroviaires » –les voies ferrées qui irriguent les agglomérations– n’ont actuellement pas la capacité d’accueillir des SEM, et il faudra faire de gros travaux. Dans un premier temps, SNCF Réseau incite les régions et grandes agglomérations françaises à décider rapidement -d’ici 2022- du niveau de service qu’elles envisagent, de façon à mettre en oeuvre « une stratégie d’investissement cohérente, combinant déploiement de solutions technologiques et aménagement d’infrastructures ». Le schéma publié vendredi ne donne aucun montant pour les investissements nécessaires. Pour donner un ordre d’idée, le projet de RER bordelais présenté fin 2018 était alors estimé à 1,8 milliard d’euros. Jean-Baptiste Djebbari a annoncé vendredi une enveloppe de 30 millions d’euros, tirés du plan de relance. « Ce sont des moyens qui permettent d’aller vite sur les études », a-t-il expliqué. « Là, nous voulons vraiment raccourcir le temps et permettre d’engager la phase concrète de travaux après la définition des besoins, a-t-il expliqué. « On parle d’un horizon 2023-2024 pour la mise en oeuvre des premiers travaux. »