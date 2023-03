Comment aider la LPO à repérer les routes à risques pour les amphibiens

Repérer les zones de passage

Crapaud commun, sur une route. | ©Hugo Barré Chaubet Les grenouilles, tritons et autres crapauds sont fragiles et nombreux sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté. Pour aider à les protéger, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) invite chacun à participer quelques minutes en signalant les routes de passage de ces amphibiens. D’après le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, chaque année, entre 25 et 50 millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes françaises. La période de sortie d’hiver, qui est celle de leur reproduction, est la plus dangereuse. D’ailleurs, les associations de protection de la faune et de la flore mènent actuellement de nombreuses actions dans la région pour les aider à rejoindre leurs étangs, mares et étangs depuis leurs sites d’hivernage. La région recense 18 dispositifs de sauvegarde déployés début 2023 dont huit sur la Franche-Comté. Plus spécifiquement, dans le Nord Franche-Comté, ceux d’Éloie et Mathay ont été mis en place courant févrierTous les matins, des bénévoles se rendent sur place pour faire traverser les batraciens pris au piège durant la nuit dans des sceaux, leur évitant ainsi le franchissement meurtrier de route. Certaines nuits, plus de 160 animaux ont ainsi été sauvés sur le site d’Éloie.Mais si ces chantiers sont efficaces, grâce à la mobilisation des volontaires, ils ne sont pas suffisants. La LPO précise :C’est pourquoi l’association lance un appel pour mieux identifier les zones de passage et estimer la mortalité due à la circulation. L’enquête participative invite les personnes volontaires à faire remonter les informations en leur possession concernant les animaux repérés : lieu précis, nombre, espèces, couleurs, etc., idéalement agrémentées de photographies ou de vidéos. Si les détails sont difficiles à évaluer – et ce n’est pas toujours facile de distinguer une grenouille verte d’un crapaud commun – un simple relevé du lieu de passage et du nombre d’individus suffira. Pour transmettre ces données à la LPO, les bénévoles sont invités à utiliser l’application gratuite NaturaList ou à créer leur compte sur le site de la LPO onglet jaune en haut à gauche de la page). Ils peuvent également envoyer un mail à l’adresse philomin.briot@lpo.fr. Cela ne leur prendra que quelques minutes, pour permettre de sauver quelques amphibiens.