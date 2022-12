Éloie : la LPO recherche des volontaires pour un dispositif de sauvetage des amphibiens

Comment se pré-inscrire ? Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant et enregistrer leurs coordonnées. Dans un premier temps, on leur demandera de compléter leur nom et prénom, un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail. Elles pourront ensuite choisir un ou plusieurs sites de Franche-Comté (voir liste ci-dessous) sur lesquels se positionner. Les bénévoles préciseront ensuite leur degré de motivation (sur un jour, sur plusieurs journées, en attente d’informations complémentaires, etc.) et leur intérêt pour recevoir, ou non, un kit de communication à relayer auprès de leurs réseaux. « Le sauvetage routier des amphibiens est une action très concrète de protection de la nature et de la faune sauvage. N‘hésitez pas à parler de l’action autour de vous pour mobiliser dans votre entourage et auprès des habitants de votre commune« , souligne la LPO dans son communiqué de presse. Un minimum de vingt volontaires est requis pour la mise en place de ce crapaudrome.

Bon à savoir : la manipulation des amphibiens est normalement interdite, c’est une espèce protégée. La LPO effectue ces actions dans le cadre d’une dérogation délivrée par la préfecture.