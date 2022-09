En 15 ans, Trinaps est devenu un industriel de l’informatique

« Jamais on aurait imaginé être là où on en est aujourd’hui », avoue Fabien Hazebroucq en avalant un café dans les locaux de l’entreprise, au Techn’Hom, dans une ambiance qui sent bon l’esprit start-up. Et un évènement concentre bien le chemin parcouru par Trinaps : les Eurockéennes. La première fois qu’ils travaillent pour les Eurocks, c’est en 2006 ; ils sont encore étudiants et bénévoles. Trinaps n’intervient officiellement que pour l’édition 2008 ; l’entreprise a été créée l’année d’avant.

Au départ, le festival, ce n’était pas grand-chose. Deux box ADSL. L’âge de pierre quasiment. La première antenne Wifi a même été fabriquée avec une boite de Ricoré ; c’est fort de café ! Mais cela a bien changé. « Aujourd’hui, avec le cashless, s’il n’y a pas de Wifi, il n’y a pas de chiffre d’affaires », résume Fabien Hazebroucq. Trinaps tire chaque été des kilomètres de câbles, dont 5 km de fibre optique, pour connecter la presqu’île du Malsaucy et le camping au reste du monde. « Nous avons commencé dans notre coffre et maintenant nous avons deux bungalows sur le site et du stock », replace Fabien Hazebroucq. « Ce qui est sympa avec les Eurockéennes, c’est que nous avons évolué avec eux », observe l’entrepreneur.