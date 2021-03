HyData : l’hydrogène au chevet des datacenters

Cette phase numéro 2, qui éprouvera le système dans son ensemble, intégrera les réservoirs de Mahytec, une société jurassienne fondée en 2008 connue pour commercialiser des réservoirs hydrogène.

Le générateur sera installé dans trois conteneurs. Un contiendra le système, dont la pile à hydrogène. Un autre disposera de réservoirs hydrogène basse pression, à 60 bars, et dans lesquels on peut stocker 16 kilos d’hydrogène. Le dernier conteneur accueillera des réservoirs haute pression, à 500 bars. Ce dernier module est transportable. On pourra ainsi faire des allers-retours à la station hydrogène de Danjoutin et ravitailler le générateur. De fait, si le projet évoque un générateur avec une autonomie de 48 heures, HyData a finalement « une autonomie infinie », dixit Robin Roche, si on est capable de recharger en hydrogène l’ensemble du système. Pendant le ravitaillement, les réservoirs basse pression assurent la continuité.

L’avantage de ce système de transport, « c’est que [l’acheteur du générateur] n’a pas à se préoccuper de la production d’hydrogègne », observe Mathilde Bangoura, responsable des ventes chez Mahytec. Ni de l’entretien des électrolyseurs et autres systèmes, qui seront traités par la station observe la commerciale.

On aperçoit ici l’intérêt de mutualiser un centre de production et de distribution d’hydrogène. « Quand on mutualise les sources de production d’hydrogène, tout le monde est gagnant », observe-t-elle. Avec ce projet, on présente une nouvelle application possible de l’hydrogène-énergie, en parallèle de la mobilité ou de l’alimentation d’un immeuble. Et on valide une nouvelle fois la force de l’éco-système belfortain associant recherche, entreprises et collectivités locales.