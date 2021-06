Élections : La Poste au secours d’Adrexo pour distribuer les professions de foi

Adrexo est société privée de distribution d’imprimés publicitaires. À la suite d’un appel d’offre national, contracté avec le ministère de l’Intérieur, elle a été chargée de la distribution de la documentation électorale en Bourgogne-Franche-Comté pour les élections régionales et départementales. Une mission qu’elle doit aussi assurer dans six autres régions françaises : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie et Pays-de la Loire. La distribution à l’occasion des premiers tours des élections a été très chaotique (relire nos enquêtes ici et ici). Tardivement, ce mercredi soir, Adrexo a annoncé dans un communiqué faire appel à La Poste pour la distribution de la propagande électorale du second tour « dans les zones où des tensions sont à craindre », indique le communiqué.

La Poste interviendra sur la distribution de 5 millions de plis électoraux, soit environ 11 % du marché confié à Adrexo, ajoute le communiqué. Aucune précision géographique n’est apportée. Selon nos informations, ce renfort de La Poste ne concerne pas le périmètre du centre de distribution Adrexo d’Étupes, qui rayonne sur le Territoire de Belfort, le pays de Montbéliard et le pays d’Héricourt.

« Force est de constater que l’attention politique et médiatique portée ces derniers jours, en jetant le discrédit sur cette activité et ses acteurs, a augmenté fortement le risque de désistement d’une partie du personnel de distribution », relève Adrexo, qui fait donc porter le risque de défaillances sur les autres ! La société annonce avoir mobilisé 20 000 collaborateurs pour distribuer les documents du premier tour des deux élections départementales et régionales. Ce nouveau modus operandi a été validé par le ministère de l’Intérieur.

« Adrexo souhaite mettre tout en œuvre pour acheminer dans les meilleures conditions la propagande électorale dans ces délais particulièrement contraints », insiste la société, qui annonce également la mise en place d’une cellule d’accompagnement avec les autorités locales. Comme le dévoilait Le Trois ce mardi (notre article), dans le Territoire de Belfort, la préfecture a annoncé qu’elle superviserait, avec des agents, les opérations dans le centre d’Étupes, et que des contrôles seraient menés sur le territoire pour veiller à la bonne distribution des documents.