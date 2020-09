Suppression d’emplois : nouvelle passe d’armes entre Bruno Le Maire et General Electric

Selon des sources syndicales, 753 postes seraient supprimés, dont 89 à Belfort selon le maire de cette ville. Dans la foulée de cette annonce, Bercy avait réagi, indiquant simplement que « la crise frappe toutes les entreprises, et en particulier General Electric » et que l’Etat serait « attentif à ce que ces restructurations (…) maintiennent un maximum d’activité et d’emploi ». Mais l’annonce de l’Américain a hérissé les élus et les syndicats du groupe dans les territoires où GE est implanté. « Brique par brique, le groupe américain tue les savoir-faire et les compétences qui font la fierté et l’excellence de notre industrie », a dénoncé Marie-Guite Dufay, présidente (PS) de la région Bourgogne-Franche-Comté. A Belfort, où GE a déjà supprimé de nombreux emplois, le maire (LR) Damien Meslot s’est dit « consterné », jugeant les décisions de GE « inadmissibles », laissant augurer « le démantèlement du site » belfortain, principale implantation de GE dans l’Hexagone. « Nous avons connu un important plan de délocalisation dans l’activité Gaz, il n’y a aucune raison que GE n’applique pas cette stratégie à ses autres activités », a déclaré à l’AFP Alexis Sesmat, délégué Sud à GE Belfort. Jeudi, Bruno Le Maire leur a finalement emboîté le pas. « Je vois se profiler par exemple, à Belfort, chez General Electric un certain nombre de propositions qui ne me paraissent pas toutes correspondre aux engagements qui ont été pris par GE » en 2014, au moment du rachat d’Alstom Energie par le groupe américain, et en 2019 dans le cadre d’un précédent plan social, a-t-il estimé.

