Les femmes encore minoritaires dans les métiers du numérique en Bourgogne-Franche-Comté

L’Insee constate que les femmes exerçant dans les métiers du numérique dans la région sont de plus en plus qualifiées, même si la parité n’est pas atteinte. Elles ont de plus en plus souvent cadres (40%) mais encore un peu moins que leurs homologues masculins (44%). En termes de salaires, les femmes dans ce secteur sont en augmentation, avec une moyenne de 17,10€ de l’heure contre 14,10€ ailleurs. L’écart avec celui des hommes est moins prononcé qu’ailleurs, mais reste tout de même de 1,80€ de l’heure.

Il est toutefois à noter que le taux de féminisation de la catégorie cadre est en légère progression (+3%). Les femmes de moins de 25 ans représentent 6% des salariées du numérique, contre 36% pour les 25-39 ans, 42% pour les 40-54 ans et 17% pour les plus de 55 ans. Plus âgées que les hommes, elles sont pourtant moins souvent cadres, relève l’Insee.