Sur ses tracts, figure le programme de la Nupes. Mais lui trace déjà sa feuille de route avec deux priorités: poursuivre son combat en faveur des jeunes, apprentis étrangers menacés d’expulsion ou issus de l’aide sociale à l’enfance, et promouvoir une écologie « pratique et pragmatique ». La troisième est sa « liberté de parole et de faire » à laquelle il promet de ne jamais renoncer, soulignant qu’il n’est pas « encarté », même s’il siègera sur les bancs d’EELV à l’Assemblée s’il est élu. Pour Anthony Poulin, adjoint au maire EELV à Besançon, qui tracte à ses côtés, il est heureux que les partis de gauche « se soient mis d’accord pour envoyer un boulanger à l’Assemblée », avec cette « fraîcheur et une autre façon d’aborder les combats » qui « plaît aux jeunes et à ceux qui n’ont plus confiance dans la politique ». Nabia Hakkar-Boyer, conseillère régionale PS, suppléante désignée, ne dit pas autre chose: « Moi qui suis militante depuis un certain nombre d’années, je n’avais jamais vu ça, autant de citoyens qui s’impliquent dans une campagne ». Et elle aussi n’en doute pas : « On va gagner ». Après une courte sieste, Stéphane Ravacley a enchaîné avec son investiture officielle par Nupes dans un parc de la ville devant une petite centaine de militants. « C’est compliqué pour le sommeil mais tellement excitant ».