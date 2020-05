Des commémorations en petit comité pour le 8-Mai

La semaine du 8-Mai correspond traditionnellement à la collecte du Bleuet de France ; avait l’ambition de récolter 400 000 euros de dons. « En ces temps difficiles et malgré l’épreuve que nous traversons, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a pris l’engagement de maintenir ses actions de solidarité envers les blessés de guerre, les veuves, les pupilles de la Nation et les victimes d’acte de terrorisme », relève cependant le communiqué. Pour ce faire, une cagnotte solidaire en ligne a été créée « pour que chaque citoyen puisse témoigner sa gratitude aux combattants d’hier et d’aujourd’hui ».

Par ailleurs, le Bleuet de France a décidé de « venir en aide aux résidents des Ehpad labellisés Bleuet de France », indique le communiqué, en proposant des dons de postes de radio, de tablettes numériques, de meubles pour améliorer le confort, de matériel de rééducation ou encore d’activités et de sorties disponibles lorsque le confinement sera fini. « L’ONACVG est en lien avec le Centre hospitalier de soins de longue durée du Chênois (Bavilliers) afin d’estimer ces besoins », termine le communiqué. Dans le Territoire de Belfort, l’Ehpad de la Rosemontoise, à Valdoie, a été particulièrement touché.