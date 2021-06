Départementales : le canton de Valdoie sous haute tension

L’un des tracts, non signé, reproche à Marie-France Cefis d’avoir donné de faux papiers pour être inscrite sur les listes électorales, alors qu’elle ne détiendrait « aucun lien avec la commune hormis l’acquisition d’un bâtiment inoccupé à Valdoie par le biais d’une SCI créée à l’automne 2020. » En gras, au centre du tract est écrit : « Voilà plus d’un an que le député dénonce les manigances et les malversations de MF. Cefis. Elles sont aujourd’hui révélées au grand jour ». Elle a en effet été radiée des listes électorales quelques semaines avant le scrutin.



Sur le second tract, cette fois signée par l’UDI 90, Marie-France Cefis est attaquée sur ces cumuls : maire de Valdoie, vice-présidente du Grand Belfort, vice-présidente du Département, membre du CA de Territoire Habitat, vice-présidente de la mission locale, ainsi que membre de l’AVO (association du Val D’Oye), et du service départemental d’incendie et de secours (Sdis). « Madame Cefis cumule, sans aucun scrupule, les postes et les indemnités d’élue », peut-on lire en tête de tract. Pour les trois premiers postes, le tract avance un cumul d’indemnités de 6 134 euros. Le député Michel Zumkeller, malgré nos nombreuses relances, n’a pas donné suite. De son côté, Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, estime que le député joue « le 3e tour des municipales ».

Contacté, Vincent Jeudy dénonce une « attaque directe et frontale de la part de M. Zumkeller ». « Moi, ce n’est pas du tout la campagne que je veux faire, insiste-t-il. Même si Madame Cefis nous met dans le même paquet, on ne fait pas ça. » Et sur le soutien de La République en Marche, il précise : « LREM nous soutient. Tant mieux, mais je ne suis pas du côté du président. Ce n’est pas pour rien que M.G Dufay a refusé une alliance avec M. Thuriot (LREM) ».

Marie-France Cefis a tenu à répondre à ces tracts, mais à contrecœur. « Je ne voulais pas répondre à ces attaques. Mais je me sens obligée de répondre, pour les Valdoyens », confie-t-elle, par téléphone. « Quant [à l’inscription sur les listes électorales], je vais acquérir un nouveau bien bientôt. Et à propos du cumul, c’est l’intérêt d’un maire de pouvoir avoir un pied partout pour trouver des subventions, pour défendre les intérêts de la commune », se justifie-t-elle. La maire dénonce également une « violence inégalable » de la part de son ancien collègue, Michel Zumkeller : « Je ne me permets pas de parler de Michel Zumkeller. J’espère que les Valdoyens verront clair malgré tout cela. J’ai toujours œuvré pour le bien d’autrui, et maintenant on m’accuse de malversations. » Depuis un an, la tension ne retombe pas à Valdoie. L’ambiance est électrique. Et le canton sous tension. À qui cela va-t-il profiter ? Réponse dimanche.