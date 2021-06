Départementales : le MoDem appelle « à faire barrage » à Ian Boucard à Belfort 3

La section MoDem du Territoire de Belfort appelle « à faire barrage à Ian Boucard », le député Les Républicains, souffle une source interne du MoDem. Pas de consigne de vote précise-t-on dans les rangs du MoDem, mais le parti appelle « à voter contre Ian Boucard », insiste le parti politique, en présentant sa position. « On croit davantage à une politique plus sociale et plus écologiste », insiste le MoDem. En 2015, la gauche avait eu une position similaire, en appelant à faire barrage à aux Républicains Damien Meslot et Florence Besancenot, alors opposé à Christophe Grudler et Julie De Breza.