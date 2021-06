Les résultats des élections départementales dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

20 h 50.- Belfort Dans le canton de Châtenois-les-Forges, Florian Bouquet (président sortant) et Marie-Line Morallet obtiennent 77,73% (26,76% des inscrits).

20 h 50.- Grandvillars Christian Rayot et Isabelle Mougin sont en tête avec 48,33%, devant Pascale Gabilloux et Alexandre Mancanet (27,55%) et Sopphie Carnicer et Marc Gargioni (24,13%).

22 h 10.- Valdoie Marie-France Cefis et Pierre Carles sont en tête avec 44,27%, devant Vincent Jeudy et Corinne Laroche (34,60%) et Michel Murarotto et Michèle Telli (21,13%).

22 h 52.- Audincourt Le binôme FN, Nathalie Fritsch et Eric Fusis vire légèrement en tête avec 28,87%, devant Damien Charlet et Christine Coren-Gasperoni, qui sont qualifiés pour le second tour. Marie-France Bottarlini-Caputo et Mathieu Gagliardi recueillent 21,61% et David Barbier et Carole Thouesny, 20,99%.

22 h 58.- Bavilliers.- 42 voix séparent le binôme Beluche-Formet (50,66%) et le binôme Koeberlé-Macchi (49,34%).

23 h Giromagny.- Didier Valverdu et Rachel Couvreux sont largement en tête avec 61,20% mais ne sont pas élus au premier tour faute d’atteindre les 25% des inscrits.