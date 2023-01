Délinquance des entreprises : venues du monde anglo-saxon, les amendes négociées se multiplient

« Le recours à la Cjip a mis un terme à la litanie des non-lieux et relaxes qui caractérisait la France » en matière de corruption, insistait lors d’une audience au tribunal judiciaire de Paris en novembre le procureur de la République financier Jean-François Bohnert.

Pour le PNF, la Cjip est « efficace » car la sanction est rapide, moins coûteuse, moins longue et moins aléatoire qu’une instruction suivie éventuellement d’un procès, « prévient la récidive » grâce au contrôle qui peut être imposé à l’entreprise par l’Agence française anticorruption et « renforce la souveraineté pénale et économique de la France ».

Côté avocats des entreprises, on souligne les avantages de cette alternative « pragmatique » aux poursuites : pouvoir continuer d’accéder aux marchés publics, surtout à l’étranger, préserver sa réputation, éviter le feuilleton médiatique et une longue procédure imprévisible, tout en sachant que les amendes encourues sont plus élevées que celles prononcées en correctionnelle. La Cjip « donne de la visibilité, on regarde le problème en face qu’on va régler et on passe à autre chose », fait valoir Me Charles-Henri Boeringer, qui a négocié plusieurs accords pour de grosses entreprises. D’autant que « les Cjip généralement sont bien perçues par les marchés. »

Jusqu’à présent, tous les accords ont été validés par un juge du siège. Lors d’une audience en 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris Stéphane Noël a lui-même déclaré vouloir assurer le « développement de ces Cjip ». À ce jour, les Cjip du PNF ont rapporté au total 5,2 milliards d’euros à l’État.