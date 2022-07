Dedihcated, un outil pour soutenir la transformation numérique des PME

La Commission européenne encourage la mise en place de pôle européen d’innovation numérique, les EDIH, pour European digital innovation hubs. Cette politique vise à soutenir les transitions numériques et vertes des territoires et à « aider les entreprises à relever les défis numériques de manière dynamique et à devenir plus compétitives », indique un communiqué de presse commun du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et du pôle Véhicules du Futur.

Cet outil « est un consortium d’entités ayant une expertise complémentaire et un objectif non lucratif pour soutenir à grande échelle la transformation numérique des entreprises, en particulier les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, et/ou des organisations du secteur public », insiste le communiqué. « Les EDIH fournissent des services tels que des tests avant d’investir, la formation et le développement des compétences, l’aide à la recherche d’investissements, la mise en réseau et l’accès aux écosystèmes d’innovation », complète le document.