Danjoutin : McPhy va équiper la station hydrogène d’Hynamics

McPhy promet aussi la livraison d’une 3e borne adaptée au remplissage de stockages mobiles (cadres-bouteilles). Elle permettra, à terme, d’utiliser l’hydrogène bas carbone pour alimenter des usages industriels à distance du site de production. « La station est modulaire et configurée pour pouvoir évoluer avec la montée en puissance d’un projet appelé à aller au-delà de cette première étape », pointe le communiqué de McPhy. Le directeur général de McPhy, Jean-Baptiste Lucas, s’en est félicité en insistant sur le fait que cette collaboration permettra d’ « alimenter en hydrogène les bus de l’agglomération belfortaine, avec une ouverture possible vers d’autres types de véhicules et d’usages ».