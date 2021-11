On a testé le futur bus hydrogène du réseau Optymo [vidéo]

Depuis le 1er juillet 2021, tous les véhicules électriques ou hybrides n’atteignant pas le niveau sonore minimum, devront embarquer le système AVAS, pour approaching véhicule audible system. C’est un son qui doit être émis entre 0 et 20 km/h et être compris entre 56 et 75 décibels. Au-dessus de 20 km/h, le véhicule fait forcément du bruit, lié notamment à ses bruits de roulement détaille l’entreprise Sesaly, qui propose des solutions embarquées aux véhicules d’industries et aux flottes de bus, et qui détaille cette réglementation ECE R138.