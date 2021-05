Danjoutin : la station hydrogène en service au printemps 2023

« C’est une histoire collective, qui s’inscrit dans une dynamique de territoire », insiste Stéphane Manginot, qui a bien saisi cette logique nord Franche-Comté incarnée par l’hydrogène, qui lie le pays de Montbéliard au pays d’Héricourt en passant par le Territoire de Belfort. « C’est une démarche partenariale », poursuit-il, rappelant le rôle moteur des collectivités. « L’objectif est d’installer un nouvel équipement et le consolider avec de nouveaux clients, observe Stéphane Manginot, pour développer l’écosystème. »

Les différents subventions françaises et européennes permettent de financer deux dynamiques, d’abord l’investissement de la station, mais aussi les futurs usages, en accompagnant l’achat des bus, aujourd’hui plus chers. Le coût unitaire d’un bus hydrogène est de 620 000 euros, contre 300 à 350 000 pour un bus classique informait Optymo au mois de février (lire notre article). Le réseau vient justement de recevoir une nouvelle subvention européenne, après celle de l’Ademe (notre article), de 522 775 euros, pour financer ses bus hydrogène. Le projet – « solide », dixit Stéphane Manginot – se consolide. « Cette filière est en train d’émerger », note le responsable du projet, optimiste. « Tout va s’industrialiser, donc le prix des pièces vont baisser », projette-t-il également. « Ces subventions cherchent à créer des corridors européens », replace enfin Stéphane Manginot, Et Danjoutin est sur ce corridor, étant placé surtout au bord de l’A36 ; cela ouvre des perspectives commerciales pour la station.

Hynamics va investir 220 millions d’euros en France et en Allemagne d’ici 2023 et a pour ambition d’être un des leaders européens du marché de l’hydrogène bas carbone et renouvelable à horizon 2030. Si aujourd’hui on évoque des bus à Belfort, l’hydrogène se prête aussi parfaitement à des flottes de véhicules comme les ordures ménagères ou des véhicules utilitaires. À Auxerre, des utilisations ferroviaires (avec les trains Alstom) et fluviales sont aussi évoquées. Ce sera une prochaine étape. de ce déploiement. Les idées ne manquent pas.