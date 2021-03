Optymo : la station et les bus hydrogène soutenus par l’Ademe

Ces coûts d’investissement ne prennent en pas en compte les coûts de fonctionnement. Les bus hydrogène coûte là aussi plus chers. « On estime qu’un bus hydrogène a besoin de 10 kilos d’hydrogène pour parcourir 100 km, sachant que le kilos d’hydrogène coûte entre 9 et 10 euros », détaille Marc Rovigo. Le coût de fonctionnement est donc de près d’un euro du kilomètre. Aujourd’hui, « un bus diesel consomme 40 litres aux 100 km et le litre de gasoil avoisine 1,1 euro », poursuit-il. Rouler 100 km coûte environ 45 euros, soit 0,45 euros du kilomètre. Le coût de fonctionnement d’un bus hydrogène est donc deux fois plus élevés qu’un bus diesel. « Aujourd’hui, nous avons besoin d’être soutenu par les Finances publiques pour industrialiser cette technologie », analyse Marc Rovigo.

Toutefois, des perspectives de baisse des coûts « drastiques » sont envisageables et pas dans un avenir si lointain. Tant par la baisse des coûts de production de l’hydrogène, que par l’amélioration des performances des bus. Une expérience menée à Dublin, en novembre 2020, par Hydrogen Mobility Ireland, appuie cette idée. Le bus du constructeur portugais Caetano, le Caetano H2.CityGlod, équipé d’une pile à combustible Toyota, n’a consommé que 5 kilos d’hydrogène aux 100 km. Cette moyenne a été calculée sur 3 000 kilomètres de test. Le média H2 Mobile, qui rapporte l’expérience, précise que les tests ont été menés sur plusieurs itinéraires et à une époque où le chauffage tournait. Avec ce type de consommation, le coût d’un bus hydrogène se rapproche donc très fortement d’un bus diesel et augure de bonnes perspectives quant à l’évolution des coûts.