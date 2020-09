Damien Meslot : « Peu de régions ont un maillage industriel, une volonté politique et des laboratoires de recherche »

Le nord Franche-Comté bénéficie, dans le domaine de l’hydrogène, d’un écosystème territorial historique développé, et dont l’origine était la fédération de recherche FC Lab, qui travaille sur la pile à combustible depuis 1999. Cet écosystème a été dynamisé par les échanges opérés entre industriels, universitaires et politiques. Je crois en l’avenir de l’hydrogène-énergie et c’est pourquoi j’ai engagé une démarche proactive visant à pleinement intégrer les collectivités publiques dans la création de la filière industrielle de l’hydrogène-énergie. Pour être à la fois acteur de cette filière, mais aussi soutenir les autres acteurs. Nous avons profité du plan d’investissement d’avenir (PIA), avec le projet Tiga (Territoire d’innovation et de grandes ambitions, NDLR), pour développer un certain nombre de choses autour de l’hydrogène. Nous allons tourner autour de la fédération de recherches FC Lab ; son responsable a eu la médaille de l’innovation du CNRS, une très grande distinction (Damien Meslot évoque la médaille obtenue par Daniel Hissel. Toutefois, depuis janvier, il ne dirige plus le FC Lab. C’est Marie-Cécile Pera, NDLR). [Cette filière repose sur] la création, par Hynamics, d’une filiale d’EDF, d’une station de production et de distribution d’hydrogène décarbonné à destination des voitures, des bus et des poids-lourds, sur la création par le SMTC d’une flotte de bus à hydrogène, la création par Rougeot Énergie de l’institut national sur le stockage de l’hydrogène (Isthy) – un centre mondial, il n’y en a que cinq dans le monde –, la création par Faurecia d’un centre d’expertise mondial sur les réservoirs à hydrogène, le développement par Alstom de locomotives à hydrogène pour le fret, et la construction par Territoire Habitat de logements tirant leur énergie de l’hydrogène. Le coût global de ces projets est estimé à plus de 36 millions d’euros (hors Alstom et Faurecia).