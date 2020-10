Fimu : l’appel à candidature est lancé pour l’édition 2021

C’est avec une forme d’espoir que l’on lance la 34e édition du festival international de musique universitaire. Un cru qui aurait dû se tenir au printemps 2020, mais qui a été annulé à cause de la pandémie de la covid-19. Cette 34e édition se déroulera du 20 au 24 mai. Et les candidatures pour les musiciens sont ouvertes jusqu’au 15 novembre. « Lors du report du festival en 2020, précisent toutefois les organisateurs, la Ville de Belfort s’est engagée à ce que les groupes sélectionnés cette édition puissent se produire en 2021. Plus de 2/3 d’entre eux ont d’ores et déjà̀ confirmé leur présence. En 2020 il s’agissait de plus de 1300 candidatures issues de 87 pays différents. »