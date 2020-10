Covid-19 : « Réussir ensemble le confinement », demande l’ARS [chiffres]

« La vitesse à laquelle la situation se dégrade a justifié́ l’instauration d’une mesure de confinement qui doit permettre de ralentir l’épidémie », relève l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté dans son point hebdomadaire. Le taux d’incidence est supérieur à 400 pour 100 000 habitants à l’échelle régionale ; il a doublé en 8 jours. Il est de 416,5 à l’échelle nationale. Dans le Territoire de Belfort, il est de 271,1 pour 100 000 habitants. En début de semaine, il était de 170,5 pour 100 000 habitants. Dans la République et Canton du Jura, le taux d’incidence, regardé sur 15 jours en Suisse, est Le taux d’incidence des quinze derniers jours est d’environ 1 300 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

« De manière préoccupante, le taux d’incidence se situe à un niveau encore plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans, celles-là mêmes qui sont les plus fragiles et susceptibles de développer des formes graves de la maladie », indique l’agence régionale de santé. En parallèle, le taux de positivité des tests est de 20 % ; ce sont 7 points de plus que la semaine dernière.