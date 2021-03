Covid-19 : Marie-Guite Dufay demande que les infirmiers libéraux puissent vacciner

« À l’heure ou la pandémie ne cesse de progresser, à l’heure où la campagne de vaccination doit plus que jamais s’intensifier, il est urgent que toute la communauté des professionnel.les de santé soit mobilisée, sans exception », écrit-elle.

Selon la présidente de région, la Bourgogne-Franche-Comté compte 4 670 infirmiers et infirmières libéraux qui peuvent intervenir au plus près « de la population cible » et « dans les territoires ruraux ».