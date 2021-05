Covid-19 : l’étau se desserre, mais la pression hospitalière reste forte

La pression reste élevée sur les hôpitaux. L’hôpital Nord-Franche-Comté accueille 85 patients pour des formes graves de la covid-19, contre 82 la semaine dernière, dont 53 en hospitalisation conventionnelle et 23 en réanimation, contre 22 la semaine dernière. Dans la région, 1 100 patients sont pris en charge, dont 180 en réanimation. Depuis le début de la pandémie, en 2020, 6 882 personnes sont mortes dans la région ; cette semaine 66 nouveaux décès sont à déplorer, contre 93 la semaine précédente.

Des opérations de dépistage grand public vont être prochainement organisées dans chaque département sur les marchés, gares et lieux publics. Les 135 médiateurs de lutte anti-covid seront déployés la semaine prochaine, y compris le jeudi de l’Ascension.

À partir de lundi, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans et aux personnes de plus de 18 ans présentant des facteurs de comorbidités et les 16-17 ayant une pathologie à très haut risque de forme grave annonce l’ARS.