Covid-19 : les terrasses des restaurants rouvrent le 19 avril en Suisse

La Suisse se veut tout d’abord prudente. « La situation épidémiologique reste fragile », prévient le conseil fédéral dans son communiqué de presse, adressé ce mercredi en fin d’après-midi. Mais des mesures d’assouplissement des restrictions sont actées, après celles du 1er mars où les musées avaient rouvert (notre article). Dès le 19 avril, les restaurants peuvent rouvrir leur terrasse. « Les clients devront consommer assis et ne pourront enlever leurs masques que lorsqu’ils consomment », prévient la confédération. Et chaque table ne pourra excéder 4 personnes.

Les zoos et jardins botaniques, qui avaient ouvert leurs extérieurs depuis le 1er mars, peuvent rouvrir entièrement. « Il sera à nouveau possible d’organiser des manifestations avec du public. Le nombre de visiteurs sera limité à 100 personnes à l’extérieur – pour un match de football ou un concert en plein air par exemple – et à 50 à l’intérieur – par exemple dans les cinémas, les théâtres et les salles de concert », indique le communiqué. Le port du masque sera obligatoire, la distanciation également et il sera interdit de consommer des boissons ou de la nourriture. Pour les réunions des associations, des visites dans les musées, pas plus de 15 personnes à la fois, comme les « activités sportives et culturelles « amateurs » », indique la confédération.