Covid-19 : la Suisse rouvre les musées dès le 1er mars

Les compétitions de masse dans le sport adulte et les manifestations restent toujours suspendues. Le conseil autorise de nouveau les compétitions sportives des jeunes jusqu’à 20 ans. Les offres d’animations en milieu ouvert, pour les enfants et les jeunes, sont de nouveau accessibles. Il est possible de rencontrer ses amis et sa famille à l’extérieur dans une limite de 15 personnes indique également le communiqué.

« Grâce à cet assouplissement prudent et progressif, le Conseil fédéral entend redonner davantage de place à la vie économique et sociale, en dépit d’une situation épidémiologique qui reste fragile du fait des nouvelles souches du virus, plus contagieuses », indique le communiqué. Il avait été évoqué d’autoriser l’ouverture des terrasses des restaurants le 1er mars, cela a finalement été repoussé. La prochaine étape d’assouplissement est envisagée le 22 mars, si les conditions sanitaires le permettent.