Covid-19 : les restrictions évoluent à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Depuis le 17 mars, les visites ne sont plus soumises à une autorisation médicale indique l’hôpital Nord-Franche-Comté dans un communiqué. Par contre, la limitation du nombre de visiteurs est toujours active ; elle est fixée à deux personnes présentes en même temps dans toute chambre d’hospitalisation (un ou deux lits). Les visites aux patients atteints du covid-19 sont toujours interdites, sauf cas particuliers.

« Les patients se rendant à une consultation peuvent de nouveau être accompagnés en rendez-vous, en accord avec le médecin ou le soignant », indique l’hôpital. Le passe sanitaire valide sera toujours demandé à l’entrée des établissements de l’hôpital. « Les gestes barrières sont maintenus : port du masque obligatoire dans l’enceinte des établissements, hygiène des mains à l’entrée de l’établissement et lors de l’accès et sortie de la chambre. » L’hôpital accueille 69 patients pour covid-19, dont 6 en réanimation et 30 en soins de suite et rééducation.

À l’échelle régionale, on observe un rebond épidémique. Le taux d’incidence est de 563 pour 100 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté, contre 425 la semaine dernière. Dans le Territoire de Belfort, ce taux est de 584 pour 100 000 habitants, contre 431 la semaine dernière. Il augmente dans tous les départements de la région. Globalement, les hospitalisations repartent aussi à la hausse. « L’allègement des mesures collectives va de pair avec une vigilance individuelle qui doit demeurer active », indique l’agence régionale de santé (ARS) dans son point hebdomadaire.

En Franche-Comté, 93 classes sont faites à distance. Aucune école n’est fermée. 934 élèves et 64 personnels sont positifs à la covid-19, sur les 7 derniers jours.