Covid-19 : les restaurants de Suisse romande rouvrent à partir du 10 décembre

Cette annonce deux semaines en avance « permet aux acteurs du secteur de la restauration de se préparer à la réouverture », estiment les gouvernements des cantons concernés, dans un communiqué de presse commun.

Ces établissements doivent être fermés de 23 h à 6 h. 4 personnes par table maximum sont autorisées, il faut obligatoirement donner ses coordonnées et il faut consommer assis informe le communiqué de presse. Ce sont les consignes générales de la Confédération helvétique. « Un suivi cantonal sera assuré quant au monitorage de l’effet éventuel de la réouverture de restaurants sur la pandémie. Cela signifie que cette décision peut être révoquée si la situation sanitaire l’exige », prévient également le communiqué, qui appelle la population « à faire preuve de la plus grande rigueur dans le respect des règles de précaution, afin de réduire la pression sur le système sanitaire ».

Dans la République et Canton du Jura, la notion de confinement n’avait pas été prononcée au cours de cette 2e vague, contrairement à d’autres cantons helvètes. Mais des mesures importantes avaient aussi été prises, avec un point d’orgue, début novembre : fermeture des bars et restaurants, interdiction des sports collectifs, fermeture des infrastructures accueillant du public comme les musées ou les salles de concert ou encore interdiction des manifestations et rassemblements, publics ou privés, de plus de 5 participants.