Covid-19 : les chiffres de la pandémie en Bourgogne-Franche-Comté

« La région affiche une incidence de près de 220 cas pour 100 000 habitants en population générale et de 200 pour 100 000 chez les personnes de plus de 65 ans, chiffre qui a purement et simplement doublé par rapport à la précédente période de 7 jours », observe l’ARS.

Dans la région, trois départements sont concernés par la règle du couvre-feu : Saône-et-Loire, Jura et Côte-d’Or. Ces trois départements ont des taux d’incidence élevés : respectivement 347, 275 et 227 pour 100 000 habitants. Et les taux de positivité y sont respectivement de 15,9 %, 15,9 % et 2,5 %. Ce taux est de 12,8 % à l’échelle régionale.

Le Territoire de Belfort s’en tire mieux que ses voisins, avec le plus faible taux d’incidence des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté. Il est de 88 pour 100 000 habitants. Mais il a doublé en une semaine, ce qui n’est pas rassurant, passant de 45 à 88 nouveaux cas sur 7 jours pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est de 7,8 %, soit trois points de plus que la semaine dernière ; le seuil d’attention est de 5 %. La Haute-Saône a un taux de positivité de 7,3 % contre 6 % la semaine dernière. Son taux d’incidence est de 108 pour 100 000 habitants, mais il est de 145 lorsque l’on regarde les plus de 65 ans.

4 500 signalements de regroupements de cas ou situations en collectivité́ ont été́ opérés auprès de l’Agence Régionale de Santé depuis la levée du confinement. « 23 clusters préoccupants sont en cours d’investigation, de traitement ou de suivi », indique l’ARS. « Jeunes et moins jeunes, à la campagne comme en ville, en famille et entre amis… l’ARS Bourgogne-Franche- Comté en appelle plus que jamais à l’implication de tous, en tous points du territoire, pour relever collectivement le défi de limiter la progression de l’épidémie », rappelle l’ARS. Les gestes barrières sont les méthodes les plus efficaces pour ralentir la circulation du virus. Elle invite à aérer les espaces clos et à réduire ses interactions sociales, « en respectant la règle des 6 personnes maximum dans les rassemblements conviviaux ».