Covid-19 : léger ralentissement, mais pression toujours forte sur les hôpitaux

Les hôpitaux de la région prennent en charge 1 751 personnes atteintes de la covid-19, dont 235 en réanimation. « Le niveau du pic de la première vague est d’ores et déjà dépassé (de près de 370 patients) alors que le flux des entrées à l’hôpital ne faiblit pas », tempère l’ARS. Selon la préfecture du Territoire de Belfort, 145 patients sont hospitalisés à l’hôpital Nord-Franche-Comté pour la covid-19, dont 23 en réanimation.

« Pour prévenir la saturation des services de réanimation comme de médecine, différentes actions sont mises en œuvre dont des transferts de patients au sein de la région, près de 160 depuis octobre en particulier depuis la Saône-et-Loire et le Jura. Des transferts de patients hors de la région sont par ailleurs organisés depuis le 12 novembre : 4 patients transférés hier de Dijon et Besançon vers des établissements de Nancy, 4 personnes transférées ce jour de Dijon, Auxerre et Mâcon vers des établissements de Strasbourg », détaille l’ARS.

L’agence régionale de santé rappelle également que le pic n’est toujours pas franchit. 2 236 personnes ont déjà perdu la vie à cause de cette épidémie en Bourgogne-Franche-Comté, dont 1 501 en établissements hospitaliers et 835 en établissements médico-sociaux. En France, 42 960 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie.