Covid 19: le variant Omicron détecté en Côte-d’Or

« L’incidence en population générale atteint plus de 500 cas pour 100 000 habitants » en Bourgogne-Franche-Comté, indique l’Agence régionale de Santé (ARS) dans son bulletin hebdomadaire du 10 décembre 2021. « Le taux de positivité des tests, à 8%, enregistre un nouveau point d’augmentation depuis la précédente période de sept jours ».

L’ARS indique également au passage qu’ « un premier cas de variant Omicron a été identifié dans la région, en Côte-d’Or, cette semaine dans le cadre du dispositif de surveillance et de contact-tracing mis en place spécifiquement pour freiner la diffusion de ce nouveau variant ».

L’ARS a activé le plan blanc de niveau régional le mercredi 8 décembre. « Le dispositif, qui concerne tous les établissements de santé publics et privés autorisés en médecine, chirurgie et/ou soins de suite et de réadaptation, implique une mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles, explique l’ARS. Pour préserver notre système de soins de nouveau placé sous tension, l’ARS appelle à un sursaut collectif, d’une part pour se faire vacciner, d’autre part pour maintenir un haut niveau de vigilance dans la vie quotidienne, en appliquant scrupuleusement les gestes barrières. »