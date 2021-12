Covid-19 : le plan Blanc déclenché à l’échelle régionale

Ce mardi, l’hôpital Nord-Franche-Comté (notre article) a déclenché le plan Blanc à l’échelle de l’établissement, pour faire face à la 5e vague de la covid-19. Ce mercredi, l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté l’a déclenché à l’échelle régionale, « face à la forte hausse des hospitalisations pour des formes sévères de la covid-19 ces derniers jours, en particulier dans les services de soins critiques », justifie-t-elle.

Le plan Blanc s’applique à tous les établissements de santé publics et privés de la région autorisés en médecine, chirurgie et/ou soins de suite et de réadaptation. Ce dispositif « implique une mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles, ainsi qu’une adaptation progressive et proportionnée des organisations. Il entraîne une repriorisation et une réorganisation des activités, certaines pouvant être amenées à être déprogrammées », détaille l’agence. « Tous les établissements sont appelés à coopérer et à mettre en commun leurs ressources pour prendre en charge cet afflux de malades à l’échelle des territoires de groupements hospitaliers de territoire », ajoute l’ARS dans son communiqué de presse.

Actuellement, 600 personnes sont prises en charge en Bourgogne-Franche-Comté, dont 100 en soins intensifs. « Ils étaient un peu plus de 400 patients dont 70 en soins critiques à la veille du week-end dernier », rappelle l’agence. Dans ce contexte, l’ARS réitère ses appels à la vaccination et au respect des gestes barrières et des consignes d’isolement.