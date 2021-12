Covid-19 : l’hôpital Nord-Franche-Comté réactive le plan Blanc

Lors des premières vagues (1re, 2e et 3e), le nombre de lits, d’équipements et l’absence de perspective mettaient sous tension l’hôpital. Désormais, en plein coeur de la 5e vague, la direction affirme avoir des équipements suffisants pour gérer la crise. Sans compter la vaccination, qui éclaire différemment la situation.

Aujourd’hui, ce qui met particulièrement sous tension l’hôpital, c’est le ras-le-bol des soignants, de moins en moins aptes à faire face aux vagues successives : « Il faut aussi penser que notre personnel est fatigué après un an et demi de crise », insiste le directeur. Des propos que confirme Karine Demesy, coordinatrice générale des soins : « L’enthousiasme et la mobilisation des débuts sont retombés. Il y a de plus en plus d’absentéisme et d’arrêt maladie au sein du personnel. »

Sans compter le personnel démissionnaire et celui suspendu en l’absence de vaccination. Céline Durosay, secrétaire nationale du syndicat de la CNI témoigne : « Le personnel est fatigué. Angoissé. À fleur de peau. On arrive tous les matins en se demandant comment on fait pour tenir. Le plan Blanc fait remonter de grosses angoisses. » Elle poursuit : « Sans compter toutes les notes de service concernant la radiation du personnel, les postes vacants, la possibilité de venir travailler lorsqu’on est asymptomatique. » Des angoisses face à une 5e vague qui se doit d’être gérée aussi bien que les autres, mais sans le personnel qui va avec. « Nous sommes face à une pénurie d’aides-soignants, d’infirmiers et d’infirmiers spécialisés », expose la secrétaire nationale. Aujourd’hui, six mois de délai sont requis pour démissionner au sein de l’hôpital. Des chiffres qui sont le signe de l’importance du manque de personnel au sein de l’hôpital.

Toutes ces conditions, en plus des congés habituels des soignants pendant les vacances de Noël, font craindre une période des plus complexes.