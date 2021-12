21 agents de l’hôpital Nord-Franche-Comté risquent la radiation le 15 décembre

Il faut que « le moins de professionnels possible se retrouvent dans une situation de déshérence, sans avenir, sans projet alors même qu’ils ne pourront pas revenir à l’hôpital aussi longtemps qu’ils ne seront pas vaccinés », a-t-il dit. « On devrait pouvoir apporter une réponse probante à toutes les solutions de suspension », a encore estimé le directeur du HNFC, qui, à l’image de nombreux autres établissements hospitaliers, a déclenché mardi son « plan blanc » (lire notre article) un dispositif qui permet la déprogrammation d’opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels.

C’est la troisième fois depuis le début de l’épidémie de Covid-19 que l’hôpital franc-comtois le déclenche. L’établissement, qui accueille une cinquantaine de patients Covid – dont une dizaine en réanimation, principalement des non-vaccinés –, va également réduire le nombre des visiteurs à un par malade, a annoncé Pascal Mathis. le taux d’incidence dans le Territoire de Belfort est de actuellement de 475 pour 100 000 habitants, selon le site CovidTracker.

L’hôpital Nord-Franche-Comté compte 3 250 agents (soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques et techniques) et 455 médecins, internes et attachés.